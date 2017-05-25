ile 'nin arasını açtı iddiası!

Giriş Tarihi: 25.5.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 10:16
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı iddiası!

hükümeti, a sızan bilgiler nedeniyle sıyla ilgili hiçbir bilgiyi istihbaratıyla paylaşmama kararı aldı.

'nin kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı terör ile arasında da gerilime neden oldu.

ABD BASINI GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRMIŞTI

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümeti Manchester polisinin özel çabalarına karşın ABD'li istihbarat yetkililerinin saldırıyla ilgili bilgileri ABD ına sızdırması ile ilgili olarak ABD hükümetine tepki gösterdi.

'nin muhabirlerine göre ise İngiltere bundan sonra, Manchester saldırısıyla ilgili olarak ABD istihbaratıyla hiçbir bilgi paylaşmayacak. (Habertürk)

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Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı iddiası!
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