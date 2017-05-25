Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı iddiası!

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı terör saldırısı İngiltere ile ABD arasında da gerilime neden oldu.

ABD BASINI GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRMIŞTI



The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümeti Manchester polisinin özel çabalarına karşın ABD'li istihbarat yetkililerinin saldırıyla ilgili bilgileri ABD basınına sızdırması ile ilgili olarak ABD hükümetine tepki gösterdi.

BBC'nin muhabirlerine göre ise İngiltere bundan sonra, Manchester saldırısıyla ilgili olarak ABD istihbaratıyla hiçbir bilgi paylaşmayacak. (Habertürk)