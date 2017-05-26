7 kez idamdan kurtulan ABD'li mahkum, bugün infaz edilecek

ABD'de ölüm cezası alan Tommy Arthur, infazının olacağı gün, veda etmek için ailesini davet etti. Arthur sonrasında bunu 5 kez daha tekrarladı ancak her defasında ölümcül enjeksiyon iptal edildi. Yedinci seferdeyse akrabalarını davet etmeyi bıraktı çünkü bu çok acı vericiydi.

75 yaşındaki Arthur, bugün bir sedyeye yatırılacak ve sekizinci seferinde muhtemelen son olacak şekilde, Alabama'nın ölüm cezası sistemi ile infaz edilecek. Arthur için bağlı durumda girdiği kilitli bir sandıktan kurtulma becerisiyle ünlü olan Macar asıllı illüzyonist Harry Houdini'ye gönderme yapılarak, "idamın Huodinisi" deniyor.

''BİR KAÇIŞ SANATÇISI''



Arthur ilk önce 1983'te işlediği iddia edilen ancak kendisinin reddettiği bir cinayet nedeniyle mahkum edildi. O zamandan beri, Arthur kendi nihai sonundan kaçmayı başarmış olmasına rağmen, güney ABD eyaleti 58 kişiyi idam etti. Arthur'un öyküsü, hem destekçilerini hem de ölüm cezası taraftarları öfkelendirdi. Cezayı destekleyenler, Arthur'u ve hukuk ekibini sürekli adalet hileleri ile sistem içi dengelere oynamak ve psikolojik gerilime neden olmakla suçladı.

Ölüm cezasını savunan kurum VOCAL direktörü Janette Grantham, "Thomas Arthur bir kaçış sanatçısı" dedi. Arthur için "Kitaplarda bulunan her numarayı mahkemeleri 34 yıldır idare etmek için kullandı, halkı masum olduğuna inandırmak için manipüle etti" diyen Grantham bu akşam 18.00'da Alabama'da öldürülmesi planlandığını hatırlatarak "Umarım Houdini'nin hileler çantası boş ve sonunda yok olur" dedi.

13 DAKİKA SÜRÜYOR



Arthur'un avukatları, modern adli tıp testlerinin orijinal olay mahali kanıtları üzerinde yapılmasını ve enjeksiyon yönteminin Perşembe günkü infazda kullanılmasına itiraz etti. Arthur'da kullanılacak ilacın geçtiğimiz Aralık ayında Alabama'da bir adamı öldürmek için 13 dakika aldığı bildiriliyor.

Avukatları, tanıkların infaz sırasında cep telefonlarını tutmalarına izin verilmesini de istedi. Bu dilekçe Çarşamba günü bir temyiz mahkemesi tarafından reddedildi, ancak avukatı ABD Anayasa Mahkemesi önünde son dakika temyiz başvurusunda bulundu. (Hürriyet)