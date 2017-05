ABD’de kaz ailesi otobanda trafiği durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin en işlek otoyolu Turnpike'e giren kaz ailesi ilginç görüntülere neden oldu. Anne ve iki yavrusundan oluşan kaz ailesinin otoyoldaki anları an be an bir başka aracın kamerasına kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde kazların otobanda yollarını bulmaya çalıştığını gören sürücüler, trafiği kontrollü olarak durdururken, aracından inerek yerini arkadaşına bırakan bir sürücü diğer sürücülerin de yardımıyla hayvanları otoban dışına çıkardı.