BM'den "Gazze yeni bir krize sürükleniyor" uyarısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "Filistin sorunu dahil Ortadoğu'daki durum" başlıklı oturuma Kudüs'ten video konferans yoluyla katılarak üye ülkeleri bilgilendirdi.

Son bir aydır sahadaki karışık dinamiklerin patlamaya hazır bir ortam yarattığına dikkati çeken Mdadenov, "Gazze, gözlerimizin önünde yeni bir krize sürükleniyor." dedi.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyini gerginliği azaltmaya yönelik önlemler alınmazsa, krizin kontrolden çıkacağı ve bu durumun hem Filistinli hem İsrailliler için kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Gazze'deki enerji krizine de değinen ve Gazze halkına nisan ayından beri günde sadece 4 saat elektrik verildiğini söyleyen Mladenov, elektrik sorununun su kaynakları ve sağlık hizmetlerini ciddi şekilde etkilediğini, hastanelerin ameliyatları ertelemek zorunda kaldığını ve bu durumun şiddet olaylarını tetikleyebileceğini ifade etti.

Gazze'deki elektrik sorunu çözülmezse ciddi bir insani kriz yaşanacağına dikkati çeken Mladenov, "Ne kadar süre daha bu şekilde yaşamaya devam edeceklerini düşünüyorsunuz, bunun doğuracağı şiddetin bedelini yine fakir Filistin halkı ödeyecek." diye konuştu.

İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutukluların durumunun ise son derece endişe verici olduğunu belirten Mladenov, açlık grevi yapan yaklaşık 60 kişinin sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'dan bu yana açlık grevine devam ediyor. İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapanların sayısının günden güne yeni katılımlarla artığı ifade ediliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.