İngiltere'de savaş uçakları aniden havalandı!

Bir Rus savaş uçağı Birleşik Krallık kıyılarına yaklaştı. Bunun üzerine İki ingiliz RAF Typhoon jeti İskoçya'daki Lossiemouth hava üssünden hemen havalandı.

Reuters haber ajansı, acil durum ilan edildiğini ve jetlerin Rus uçaklarına yanıt olarak havalandığını bildiriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, henüz bir yorum yapmış değil. İngiltere, Manchester'daki terör saldırısının ardından olağanüstü günler geçiriyor.

Ülkede bugün bilgisayar sisteminde yaşanan sorun nedeniyle yüzlerce uçuş rötarlı yapılabiliyor. Uçakları geç kalkan yolcular, çok sayıda havaalanında sorunun devam ettiğini bildiriyor. Sorun yaşanan havaalanları arasında, ülkenin en büyüğü Heathrow da var.

Manchester'da konser salonunu kana bulayan saldırıdan sonra 'kritik' seviyesine çıkarılan terör tehditinde değişiklik var. Tehdit seviyesi bir alt derece olan 'ciddi'ye düşürüldü