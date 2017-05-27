Mısır, Libya'daki terör kamplarını bombaladı

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mısır hava kuvvetlerine ait jetler Libya'nın doğusundaki terörist üslerini vurdu. Hava saldırısının, bugün Minye kentinde 28 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısına misilleme olarak yapıldığı bildirildi. Terör üslerine altı kez bombardıman yapıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, teröristlerin Darna şehrindeki karargahının hedef alındığı bildirildi. Buradaki militanların DEAŞ değil, El Kaide bağlantılı olduğu sanılıyor.

''MİLİTANLARI NEREDE OLURSA OLSUNLAR VURACAĞIZ''

Mısır Devlet Başkanı cuntacı Abdülfettah Sisi de ordudan yapılan açıklamanın hemen öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaparak, "Mısır'da saldırılar düzenleyen militanların eğitildiği üslerin, nerede olurlarsa olsun vurulacağını" söyledi.