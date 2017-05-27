, Libya'daki terör kamplarını bombaladı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 09:48
Mısır, Libya'daki terör kamplarını bombaladı

hava kuvvetleri, ülkede Kıpti Hıristiyanlara düzenlenen ve 28 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak, Libya topraklarında terör kamplarını bombaladı.

ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mısır hava kuvvetlerine ait jetler Libya'nın doğusundaki terörist üslerini vurdu. Hava saldırısının, bugün Minye kentinde 28 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısına misilleme olarak yapıldığı bildirildi. Terör üslerine altı kez bombardıman yapıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, teröristlerin Darna şehrindeki karargahının hedef alındığı bildirildi. Buradaki militanların değil, bağlantılı olduğu sanılıyor.

''MİLİTANLARI NEREDE OLURSA OLSUNLAR VURACAĞIZ''

Mısır Devlet Başkanı cuntacı Abdülfettah i de ordudan yapılan açıklamanın hemen öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaparak, "Mısır'da saldırılar düzenleyen militanların eğitildiği üslerin, nerede olurlarsa olsun vurulacağını" söyledi.

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Mısır, Libya'daki terör kamplarını bombaladı
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