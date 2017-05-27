’daki saldırıyı üstlendi

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 15:42
Mısır’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

’da Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıyı üstlendi.

terör örgütünden yapılan açıklamada, 'da Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik yapılan silahlı saldırıyı üstlendiğini belirtildi.

Mısır'ın güneyinde Minya Eyaleti'nde Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne dün düzenlenen saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş 13 kişi de yaralanmıştı. Mısır'ın cuntacı Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi dün televizyonda gerçekleştirdiği açıklamada saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Mısır ordusu, saldırının ardından, "terörist eğitim kamplarına" hava saldırısı düzenlemişti.

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Mısır’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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