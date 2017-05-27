Trump “Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararımı gelecek hafta açıklayacağım”

ABD Başkanı Donald Trump
, ABD
'nin Paris
ilkim anlaşmasında yer alıp almayacağı konusunda kesin kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını bildirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını açıklamıştı. G7 Zirvesinde de ABD'nin izleyeceği tutum açıklık kazanmadı.
ABD Başkanı Donald Trump
, paylaştığı Tweetinde "Önümüzdeki hafta Paris Anlaşması hakkında nihai kararımı vereceğim" dedi. İtalya
'nın Sicilya
bölgesinde Taormina kasabasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde diğer altı devletin anlaşmayı kabul ettiği bildirildi. Trump ise kararını önümüzdeki hafta bildireceğini açıkladı.