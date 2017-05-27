Trump “ İklim Anlaşması ile ilgili kararımı gelecek hafta açıklayacağım”

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 17:25
Trump “Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararımı gelecek hafta açıklayacağım”

, “ İklim Anlaşması konusunda nihai kararı önümüzdeki hafta açıklayacağım” dedi.

, 'nin ilkim anlaşmasında yer alıp almayacağı konusunda kesin kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını bildirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını açıklamıştı. G7 Zirvesinde de ABD'nin izleyeceği tutum açıklık kazanmadı.

ABD Başkanı , paylaştığı Tweetinde "Önümüzdeki hafta Paris Anlaşması hakkında nihai kararımı vereceğim" dedi. 'nın bölgesinde Taormina kasabasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde diğer altı devletin anlaşmayı kabul ettiği bildirildi. Trump ise kararını önümüzdeki hafta bildireceğini açıkladı.
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Trump “Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararımı gelecek hafta açıklayacağım”
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