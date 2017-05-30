Hitler’in hayatta olduğunu FBI biliyordu iddiası

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından kamuyla paylaşılan belgelere dayanan bir internet sitesi, Nazi rejiminin lideri ve savaş suçlusu Hitler'in 1984'e kadar yaşadığını ve Amerikan istihbaratının da bunun farkında olduğunu yazdı. ABD'den sığınma isteyen bir Arjantinli'nin iddiasının yer aldığı habere göre İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden ve Berlin'in teslim oluşundan birkaç hafta sonra Hitler'i, karısı Eva Braun'u ve 50 kadar üst düzey Nazi subayını taşıyan bir denizaltı Arjantin'e geldi. Hitler'in Arjantin'in köylerinden birinde sıkı güvenlik önlemleri altında yaşadığı ve Panama üzerinden Brezilya'ya geçtiğine dair iddialar da haberde yer buldu. 1945'te bulunan ve Hitler'e ait olduğu söylenen cesedin, aslında Hitler'in dublörüne ait olduğunu iddia eden site, korumalarının Hitler'in ölümü hakkında tüm dünyaya yalan söyleyerek liderlerinin hayatını kurtardığını yazdı.