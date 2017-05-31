Prensesi, başbakanı ‘sağır’ etti

Giriş Tarihi: 31.5.2017
Belçika Prensesi, başbakanı ‘sağır’ etti
Brüksel'de düzenlenen bir koşu yarışında Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancasına fazla yakın duran Başbakanı Charles Michel'in kulakları zarar gördü. 20 kilometre koşusunu başlatan Belçika Kralı Philippe'nin küçük kız kardeşi Prenses Astrid'in yanında duran Michel'in silahın sesine tepki gösterdiği anlar da kameralara yansıdı. Guardian'ın haberine göre pazar günü yapılan koşudan bir gün sonra Michel, çınlayan kulakları yüzünden sağlık kontrolünden geçmek zorunda kaldı. Belçika Başbakanı'nın dünkü yoğun programının da iptal edildiği öğrenildi. Michel'in sözcüsü Baren Leyts, başbakanın hafta boyunca tedavi görmeye devam edeceğini söyledi.
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Belçika Prensesi, başbakanı ‘sağır’ etti
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