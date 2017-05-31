Belçika Prensesi, başbakanı ‘sağır’ etti

Brüksel'de düzenlenen bir koşu yarışında Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancasına fazla yakın duran Belçika
Başbakanı Charles Michel'in kulakları zarar gördü. 20 kilometre koşusunu başlatan Belçika Kralı Philippe'nin küçük kız kardeşi Prenses Astrid'in yanında duran Michel'in silahın sesine tepki gösterdiği anlar da kameralara yansıdı. Guardian'ın haberine göre pazar günü yapılan koşudan bir gün sonra Michel, çınlayan kulakları yüzünden sağlık kontrolünden geçmek zorunda kaldı. Belçika Başbakanı'nın dünkü yoğun programının da iptal edildiği öğrenildi. Michel'in sözcüsü Baren Leyts, başbakanın hafta boyunca tedavi görmeye devam edeceğini söyledi.