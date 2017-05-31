DEAŞ’a sanal darbe

Irak ve Suriye'de hızla toprak kaybeden, ancak birçok ülkedeki terör saldırılarını artıran ve Afganistan'dan Filipinler'e, Endonezya'dan Libya'ya kadar etki alanını genişletmeye çalışan DEAŞ'a sosyal medyada bir darbe indirildi. Söz konusu darbe başta Avrupalı devletler olmak üzere birçok hükümet tarafından terör örgütü DEAŞ sempatizanlarıyla yeteri kadar mücadele etmemekle suçlanan Twitter'dan geldi. ABD merkezli sosyal medya ağı Twitter'ın 2017'nin ilk aylarında DEAŞ ve sempatizanları tarafından kullanılan 376 bin 890 hesabı kapattığı açıklandı. Amerika'nın Sesi sitesinde yer alan habere göre DEAŞ ve sempatizanları tarafından 2014'ten günümüze kadar Twitter'da kapatılan toplam hesap sayısı da 636 bin 248 olarak açıklandı.



PROPAGANDA YAPIYORLAR

"Örgütün özellikle propaganda amacıyla kullandığı bu hesapların kapanmasıyla DEAŞ sosyal medyada büyük bir yenilgiye uğramış oldu" denilen haberde DEAŞ'a karşı savaşında büyük bir başarı kazanan Twitter, 2017 yılında ilk yarısında kapatılan hesapların 2015 yılına göre yüzde 60 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Son olarak İngiltere'de 22 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından DEAŞ sempatizanlarının Twitter'da 'kutlamalar' yapması İngiliz hükümeti ve basınını isyan ettirmişti.



ABD: RAKKA'YA 2 KM MESAFEDEYİZ

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını belirterek, (terör örgütü PYD/ PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını yineledi. McGurk, "Rakka'ya 2 kilometre mesafedeyiz. Operasyon yakında başlayacak" dedi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkıyatı yaptıklarını açıkladı.