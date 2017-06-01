, iklim değişikliğiyle ilgili anlaşmadan çekildi

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 22:37 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 23:45
ABD, iklim değişikliğiyle ilgili anlaşmadan çekildi

Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı

Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "Amerikalılar için kötü bir anlaşma" diyerek Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.

ABD medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğine yönelik haberler yayınlamıştı. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde na ilişkin kararımı açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Trump liderlerle Paris İklim Anlaşmasını görüşmüş ancak anlaşmazlıklar giderilememişti.
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ABD, iklim değişikliğiyle ilgili anlaşmadan çekildi
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