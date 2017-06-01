Antik Mısırlılar ‘Avrupalı’ çıktı

Alman bilim insanları yaptıkları ilginç bir çalışmada Antik Mısır'da yaşayanların Mısırlılara değil Avrupalılara genetik olarak daha yakın olduğunu öne sürdü. Jena kentinde bulunan Tuebingen Üniversitesi ile Max Planc Bilim ve İnsan Tarihi Müzesi'nden bilim insanları M.Ö. 1400 ila M.S. 400 yıllarına ait mumyalardan aldıkları DNA'larını inceledi. Abusir el Melek arkeolojik sit alanında bulunan 151 mumyadan alınan genetik örnekler incelendiğinde Antik Mısırlıların Doğu Akdeniz ülkeleri olan Suriye, Ürdün, İsrail ve Lübnan ile yakın akraba olduğu ve ayrıca Anadolu yarımadası ve Avrupa ile de büyük bir genetik benzerliğinin olduğu belirlendi. Günümüzde Mısırlılar, Sahra altı Afrika ile daha kuvvetli bir kan bağına sahip.