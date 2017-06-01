BM'den İsrail'e sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani ihtiyaçların temel nedeninin "İsrail işgali" olduğunu duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan "50 Yıllık İşgal 1967-2017" başlıklı yeni rapora göre, Filistin'de 2016'da da zorla yerinden edilmelerin sürdüğü belirtildi.

İsrail ve Filistin arasında Gazze'de Ağustos 2014'de ilan edilen ateşkes anlaşmasına büyük oranda uyulduğuna işaret edilen raporda, buna rağmen 2016 sonu itibarıyla yerinden edilen 9 bin Filistinli ailenin (47 bin 200 kişi) hala evlerine dönemediklerinin altı çizildi.

Batı Şeria'da geçen yıl 759'u çocuk toplam bin 601 kişinin yerinden edildiği ve bunun 2009'dan bu yana İsrail'in evlerini yıkması nedeniyle zorla yerinden edilen siviller bakımından en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal politikaları ve uygulamalarının buradaki insani ihtiyaçların temel nedeni olduğunun vurgulandığı raporda, işgalin yanı sıra Filistin içindeki siyasi bölünmelerin de bu konuda ciddi bir faktör olduğu ifade edildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Geçen yıl insani yardım kuruluşlarının Filistinlilere yardımlarda çeşitli engellerle karşılaştıklarına dikkat çekilen raporda, Gazze'ye girmek isteyen yardım kuruluşları çalışanlarının İsrail'in yoğun engellemeleriyle karşılaştığına ve Gazze'ye girmek ya da çıkmak için yapılan izin başvurularının yüzde 31'nin reddedildiğine işaret edildi.

Filistin'deki OCHA Başkanı David Carden, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin'de şiddet olayları, yerinden edilmeler, temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişim kısıtlamalarının ve diğer ihlallerin başta çocuklar olmak üzere savunmasız insanlara büyük etkileri olduğunu ifade etti.

Carden, işgal altındaki Filistin topraklarında her yıl farklı sorunlar çıksa da İsrail'in uluslararası hukuku yaygın şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğüne işaret etti.