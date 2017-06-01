, komedyen ile yollarını ayırdı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 23:59 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 01:52
CNN, komedyen Kathy Griffin ile yollarını ayırdı!

Amerikan kanalının, Başkanı Donald 'ın kesik baş maketini gösterdiği videoyu paylaşan komedyen ile olan sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Kanal yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, ", yılbaşı programı kapsamında ile olan sözleşmesini sona erdirmiştir." ifadesine yer verildi.

, kesik baş maketini elinde tutarken görüntüsünü videoya kaydeden komedyen Griffin'e tepki göstermiş, Twitter'dan, "video nedeniyle çocuklarının, özellikle 11 yaşındaki oğlu Barron'un çok üzüldüğünü ve Griffin'in yaptığından utanması gerektiğini" paylaşmıştı.

Öte yandan Griffin, yeni bir video yayınlayarak, söz konusu görüntünün komik değil rahatsız edici olduğunu kabul etmiş ve Trump'tan özür dilemişti. Griffin, "Çok ileri gittim. İçtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Griffin, 2007 yılından bu yana Anderson Cooper ile birlikte CNN'in yılbaşı gecesi özel yayınını sunuyordu.

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CNN, komedyen Kathy Griffin ile yollarını ayırdı!
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