Kedi sevecek ‘yumuşak elli’ personel aranıyor

İrlanda'da bir veteriner kliniği, kedilere ilgi gösterecek ve onları sevecek çalışanlar arıyor. Tam zamanlı işin görev tanımı şöyle: Terk edilmiş kedileri okşamak, onlara şefkat ve ilgi göstermek. Başkent Dublin'deki "Just Cats" isimli veteriner kliniği, adayların el yapısı ve ses tonunun da işe kabul edilmeleri için belirleyici faktörler arasında yer aldığı kaşdetti. Zira işe kabul edilecek adayların ellerinin yumuşak olması isteniyor. Adayda ayrıca hastalıkları yüzünden gergin olan kedileri sakinleştirebilmeleri için yumuşak bir ses tonu ve "kedilerin kulağına fısıldama" yeteneği de aranıyor. İşe alınacak kişilerden ayrıca kedilerde görülen değişik tipteki miyavlama ve sesleri birbirinden ayırt etmesi ve bu seslerin ne anlama geldiğini anlaması da bekleniyor.