ABD vize başvurularında sosyal medya hesaplarını isteyecek

Trump yönetimi, dünya genelinde ABDvizesi için başvuranlardan, Facebook,Twitter ve LinkedIn başta olmak üzere son 5 yıla ait sosyal medya hesaplarını ve 15 yıllık kişisel bilgilerini isteyen yeni bir form düzenledi.

Yeni sorular, ABD'ye gelmek isteyen ziyaretçilerin güvenlik araştırmalarını sıkılaştırma politikasının bir parçası olarak 23 Mayıs 2017 tarihinde onaylandı. Kamu görüşünün alındığı süreçte, akademisyenlerin ve eğitimcilerin tüm eleştirilerine rağmen ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi yasaya olur verdi.

BİLİM İNSANLARI TEDİRGİN

Eleştirilerin bir diğer odak noktası da yeni formdaki soruların fazlasıyla zahmet gerektirdiği etrafında toplanıyor. Uygulamaya karşı çıkanların en büyük çekincelerinden biri sürecin bu sorular nedeniyle uzayabilme ihtimali ve başta uluslararası öğrenciler ile bilim insanları olmak üzere kalifiyet ziyaretçilerin ABD'ye gelme heveslerini kırabilecek olması.

Yeni prosedürde konsolosluk yetkilileri önceki tüm pasaportlara ait seri numaralarını, kişinin son 5 yılda kullandığı sosyal medya hesaplarını, elektronik posta adreslerini ve ikâmet, iş, seyahat bilgileri de dahil olmak üzere 15 yıllık kişisel verileri istiyor.

Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 'daha titiz bir güvenlik incelemesi ihtiyacı doğar ya da kimlik bilgilerinin onaylanması' gerekirse yetkililer ilave bilgiler de talep edebilecek.

Dışişleri Bakanlığı, daha önce de vize bekleyen adaylardan "terörizm ve ulusal güvenlikle alakalı diğer uygunsuzluklarla bağlantılı olarak ek tetkik" yapacağını belirtmişti.

Başkan Trump, gerek seçim süresince gerekse de seçildikten sonra, ulusal güvenlik ve sınır koruma önlemlerini artırmakta kararlı görünerek orduya daha fazla bütçe ayırmayı taahhüt etmiş ve ABD'nin güneydeki Meksika sınırına örülecek duvar için Meksika'dan ödeme istemişti.

Trump yönetimi daha önce de 6 müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye gelişlerine geçici seyahat yasağı koymuştu. Amerikan halkını ikiye bölen uygulamaya destek verenler olduğu gibi pek çok eyalet ve şehir protesto eylemlerine sahne olmuştu. Yasağın temyiz mahkemesinden dönmesi üzerine Adalet Bakanlığı yetkilileri Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Bazı Orta Doğu ülkelerinden ABD'ye yapılacak uçuşlarda, el bagajlarında laptop, tablet ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınması da yasaklanmıştı.