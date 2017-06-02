Bangladeş'de yaşlı bebek doğdu!

Bangladeş, Dhaka'da doğan bebek son derece nadir görülen genetik bir bozuklukla doğdu.

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi isimli filmde Brad Pitt'in canlandırdığı yaşlı görünümlü doğan ve büyüdükçe gençleşen "Benjamin Button" adlı karakter gerçek oldu.

Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafta, progeria ile doğan bir erkek bebeğin cildi ve yüzü adeta yaşlı bir insana benziyor. Sosyal medya kullanıcıları henüz bir günlük olan bebeği "Benjamin Button" karakterine benzetti.

Hastalığın spesifik bir tedavisi henüz bulunmuyor.