Filipinler'de dehşet: 36 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'da Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın tek kişi olduğu; ölenlerin çoğunun saldırganın çıkardığı yangında duman zehirlenmesi kurbanı olduğu ifade edildi. Saldırgan kendini otel odasında yakarak hayatına son verildiği de ifade edildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

AFP'nin haberine göre Devlet Başkanı Sözcüsü 36 kişinin yaşamını kaybettiği saldırının bir terör saldırısı olmadığını duyurdu. Ernesto Abella yaptığı açıklamada, "Olay bir terör saldırısıyla ilişkili değil" dedi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü olan Abella, olayın korkunç bir soygun olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi