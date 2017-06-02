Putin’den İsveç’e uyarı: NATO üyeliği ikili ilişkilerimizi zedeler

St.Petersburg'ta Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) temsilcileri ile biraraya gelen Putin çeşitli konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İsveç'in NATO ile ilişkilerine de değinen Rusya Devlet Başkanı ''İsveç'in NATO'ya üye olmasının kesin olarak ikili ilişkilerimiz üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Bizim için bu NATO'nun İsveç topraklarından sınırlarımıza doğru genişlemesi anlamına gelir.'' diye konuştu.

NATO'YA ÜYE OLMANIZA GEREK YOK

''Tabii ki bu durumda histerik hale gelip robotlarımızı hazır hale getirmeyeceğiz ama buna uygun bir yanıtın ne olacağını düşünürüz. Bu Rusya'ya yönelik yeni bir tehdit anlamına gelir'' diyerek sözlerine devam eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan İsveç'e yönelik bir tehdit olmadığını, bu yüzden İsveç'in NATO'ya üye olması için bir gerekçe olmadığını belirtti.

Putin NATO'ya üyeliğin 'İsveç halkının ve liderlerinin kararı' olacağını da belirterek ''Rusya'nın İsveç'e savaş açacağını düşünmek için bir neden yok'' dedi.

Diğer yandan Putin'in konuşmalarını değerlendiren İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'de İsveç'in dış ilişkiler ve güvenlik politikalarını kendilerinin belirleyeceklerini belirterek ''Rusya şu veya bu şekilde bizi tehdit etmekten uzak durmalıdır'' diyerek tepki gösterdi.

Margot Wallström ''Bizim çizgimiz uzun zamandır belli. Hükümete geldiğimizden beri çok açık askeri bağlantısız bir dış politika ve işbirliği üzerinde duruyoruz. Kendi savunmamızı kendimiz kuruyoruz. Bu çizgiyi koruyacağız. Rusya'nın bu tavrı yapıcı olmayan bir çizgidir ve bundan uzak durmak gerekir'' diye konuştu.