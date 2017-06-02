Rakka’da kirli ittifak

Suriye'de DEAŞ
'ın kontrolündeki Rakka
kentinde terör örgütleri arasında varılan gizli ittifaka dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ militanlarının Rakka'dan çıkışları için terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile anlaştıkları belirtildi. Açıklamada ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen SDG'nin son günlerde Rakka'ya yönelik saldırıya geçmedikleri ve DEAŞ'ın militanlarını toplayarak kendileri için kentin güneyinde açılan çıkış koridorlarına gittiği belirtildi. DEAŞ militanlarının kentten çıkışlarına bölgede bulunan ABD, İngiliz ve Fransız birliklerinin de göz yumduğu aktarılıyor.
RUSYA: KONVOYU VURDUK
Rus uçaklarının da Rakka'dan Palmira kentine yönelen DEAŞ konvoylarını 25 - 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde bombaladıkları bildirildi. DEAŞ militanlarının kaçışına izin vermeyeceklerini belirten Rusya Savunma Bakanlığı son vurdukları konvoy hakkında "80'den fazla terörist, 36 araç, sekiz yakıt tankeri ve havan ve makineli tüfek monte edilmiş 17 pikap yok edildi" açıklamasında bulundu. SDG kontrolünde Rakka'dan çıkmaya çalışan DEAŞ militanlarının Palmira'nın yanı sıra Hama ya da Humus'a doğru yöneldiği de kaydedildi.
"DEAŞ'IN HAPLARI NATO LABORATUVARINDAN"
Fransız gazetesi Courrier International'ın haberine göre, Suriye, Irak ve Libya'da terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan ve doping ile uyuşturucu etkisine sahip olduğu bilinen yasaklı "captagone" ilacı, Bulgaristan'daki bir NATO laboratuvarında 2011'den beri üretilmeye devam ediyor. Kullananda sahte cesaret duygusu veren ilacın Arap Baharı sırasında da kulanılanıldığı öne sürülürken, Bulgaristan'ın eski savunma bakanı Nikolay Tsonev iddiaları yalanladı.