'den 'ye uyarı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 01:53
AB'den ABD'ye uyarı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı , “Amerika’nın ’ndan ayrılma kararının büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Çin Zirvesi'nin ardından Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang, Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AB ve Çin arasındaki işbirliğinin artacağını söyleyen Tusk, iki gücün de sorumluluklarını üstleneceğini belirterek, "Bugün Çin ve Avrupa, gelecek nesiller ile bütün gezegen için sorumluluk ve dayanışma göstermiştir" dedi.

"Amerika'nın 'ndan ayrılma kararının büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz" diyen Tusk, "Ancak biz olsun ya da olmasın iklim değişikliğiyle savaşmaya ve araştırmalara, yeniliklere ve teknolojik ilerlemelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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AB'den ABD'ye uyarı
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