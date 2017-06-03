Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.

İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN OLANAK ARIYORUZ

Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.

Gabriel, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de Ukrayna'daki ihtilafı ele aldıklarını ifade etti.