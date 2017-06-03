İrlanda'ya eşcinsel başbakan

Leo Varadkar, koalisyon hükümetinin en büyük partisi merkez sağ Fine Gael'in liderliğinin yanı sıra, İrlanda'nın da ilk eşcinsel başbakanı olacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 38 yaşındaki Varadkar aynı zamanda İrlanda'nın en genç başbakanı unvanına da sahip olacak.

Siyasete atılmadan önce aile hekimliği yapan Varadkar, İrlandalı bir hemşirenin ve Hint bir doktorun çocuğu.

Cuma günü oylama sonucunun açıklanmasıyla Varadkar 'onur duyduğunu' söyledi ve "Eğer benim seçilmemin gösterdiği tek bir şey varsa, o da bu Cumhuriyette önyargının kalmadığıdır" diye konuştu.

Varadkar, "Babam 8000 kilometre seyahat edip ev kurmak için İrlanda'ya geldiğinde, oğlunun büyüyüp bu ülkenin lideri olacağı hayal bile etmemiştir" dedi.

Yeni lider, İrlanda Meclisi üyeleri, senatörler, milletvekillerinden oluşan seçmen kurulu ile parti üyeleri ve yerel temsilcilerin oylarıyla belirlendi.