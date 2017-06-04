Almanya Dışişleri Bakanı'ndan PKK çıkışı: "Türkiye haklı"

"PKK'YA HAREKET ALANI BIRAKMAMALIYIZ"

Gabriel Bild am Sonntag'a verdiği mülakatta Türkiye tarafından sık sık dile getirilen Almanya'nın PKK'ya destek verdiği eleştirilerine de değindi. Alman Bakan "PKK bizde de silah ve uyuşturucu ticaretine, haraççılığa derinden bulaştığı için yasaklı bir örgüttür. Yani (PKK'nın) finans kaynaklarını kurutmak ve Alman toprakları üzerinde bir hareket alanı bırakmamak bizim de tamamen çıkarımızadır. Bu, Türkiye'nin haklı olarak gündeme getirdiği bir konudur" dedi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Gabriel'in ziyareti öncesinde İncirlik kriziyle ilgili bir açıklama yaptı. Hrıstiyan Sosyal Birlik partili siyasetçi "Alman Ordusu'nu vakitsiz bir biçimde İncirlik'ten çekmeme konusunda uyarıda bulunuyorum" dedi. Funke Medya Grubu'na mülakat veren Herrmann, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi. Herrmann Ankara ile ilişkilerin "hangi uçakların nereye konuşlandırılacağından daha önemli bir mesele" olduğunu söyledi.