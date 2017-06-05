İsrail karıştı... Haredi Yahudileri polisle çatıştı!

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, askere gitmeyi reddettikleri için yine polisle karşı karşıya geldi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün Ultra-Ortodoks mahallelerinden Mea Şearim'de yaşayan Yahudilerin yaktıkları çöp kutuları ile sokaklara barikat kurarak polise taş attıkları bildirildi.

Mahalledeki durumun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayların sürmesini engellemek için polisin bölgede devriye gezmeye devam ettiği kaydedildi.

Dün de aynı mahallede asker kıyafetli iki kişiye saldırarak yaralayan bazı Harediler, polisle karşı karşıya gelmişti.

ULTRA-ORTODOKS YA DA HAREDİ YAHUDİLERİ

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri, toplumun diğer kesimleri ile en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Erkek ve kadınlar için üç yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve çatışma yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail parlamentosunda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerinde yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.