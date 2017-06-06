İmamlar, Londra saldırganlarının cenazelerini kıldırmayı reddetti

İngiltere'de yaşayan 130 imam, Londra saldırganlarının cenaze namazlarını kılmayacaklarını açıkladı.

7 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı Londra saldırganlarının kimlikleri belli olurken, İngiltere'deki 130 imam saldırganların cenaze namazlarını kılmayacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Manchester ve Londra saldırıları kınanırken, saldırı sonrası öldürülen Khuram Shaza Butt ve Rachid Redouane'nun cenaze namazlarını kılmayı reddediyoruz" denildi.

Açıklamada üst üste gelen ve İslam adına yapıldığı söylenen saldırılarla İslam'ın adının kirletildiği ifade edildi. Öte yandan açıklamada Ramazan'da gerçekleşen saldırıyla toplumun bölünmek istendiği belirtildi.