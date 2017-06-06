İngiliz polisi üçüncü saldırganın kimliğini açıkladı

İngiliz polisi, başkent Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen terör saldırısının üçüncü failinin kimliğini açıkladı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, saldırının üçüncü failinin 22 yaşındaki Youssef Zaghba olduğu bildirildi. Polis, Fas asıllı İtalyan vatandaşı Zaghba'nın ülkenin iç istihbarat servisi MI5'in izleme listesinde yer almadığını belirtti.

Saldırının diğer faillerinin 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt ile 30 yaşındaki Rachid Redouane olduğu açıklanmıştı.

Butt'un Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı, Redouane'in ise Fas veya Libya asıllı olduğunun düşünüldüğü kaydedilmişti.

Cumartesi gecesi kullandıkları minibüsle Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 7 kişi hayatını kaybetmiş, 21 ağır 48 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından polisin başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltılar sürüyor.