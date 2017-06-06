’den ya gözaltı

Giriş Tarihi: 6.6.2017
İngiltere’den sosyal medyaya gözaltı

Başbakanı May, terörün engellenmesi için ‘internet içeriği ve nın daha katı düzenlenmesi’ çağrısında bulundu

İngiliz polisi başkent 'da cumartesi gecesi meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü nın ardından operasyonlarını İrlanda'ya taşırken, ülkenin öncelikli konusu güvenlik oldu. 21'i ağır 48 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gündemi en çok meşgul eden konuların başında ise internet güvenliği geliyor. Başbakanı Teheresa May, aşırılığın ve terör planlamasının internet üzerinden yayılmasının önüne geçilmesi için uluslararası bir anlaşmayla siber dünyaya yönelik düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başbakan May, saldırının sadece İngiltere'ye değil, "özgür dünyaya" da yapıldığını belirtti. "İnternet içeriğinin ve nın daha katı düzenlemesi" çağrısında bulunan May, bu konuda geçtiğimiz hafta da sosyal medya şirketlerinin kendi platformları üzerindeki aşırılık ve terör propagandasını engellemeye dönük adımlar atmasını istemişti. Üç saldırganın video paylaşım sitesi YouTube üzerinden radikalleştiğini belirten İngiliz medyası da, hükümetin siber güvenlik açısından bazı önlemler alması çağrısını yaptı.

İKİSİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, 3 saldırgandan 2'sinin kimliğini açıkladı. Bu kişilerin Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı Khuram Shazad Butt (27) ile Faslı veya Libyalı olduğu belirtilen Rachid Redouane (30) olduğu kaydedildi. Redouane'in ayrıca Rachid Elkhdar isimli ayrı bir kimlik de kullandığı belirtildi.

MI5 VE POLİS TANIYORDU
Açıklamada, "Butt, polis ve MI5 (iç istihbarat servisi) tarafından biliniyordu. Ancak saldırının planlandığına ve soruşturmaya buna göre öncelik verildiğine dair herhangi bir istihbarat bulunmuyordu. Kimliği açıklanan diğer kişi Rachid Redouane ise bilinmiyordu" ifadesine yer verildi. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili gözaltıların da sürdüğü belirtildi.

İNGİLİZLER ABD MEDYASINA ÖFKELİ
Londra'daki terör saldırısının ardından İngiliz medyası kurbanların fotoğraflarını yine hiç yayımlamadı. ABD merkezli New York Times ve CNN gibi kuruluşların "İngilizler çöküntü içinde", "İngilizler korkudan sokağa çıkamıyor" gibi başlıklar atmasına ise, hem İngiliz halkı, hem de İngiliz medyası sert şekilde tepki gösterdi.
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İngiltere’den sosyal medyaya gözaltı
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