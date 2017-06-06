İngiltere’den sosyal medyaya gözaltı

İngiliz polisi başkent Londra
'da cumartesi gecesi meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü terör saldırısı
nın ardından operasyonlarını İrlanda'ya taşırken, ülkenin öncelikli konusu güvenlik oldu. 21'i ağır 48 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gündemi en çok meşgul eden konuların başında ise internet güvenliği geliyor. İngiltere
Başbakanı Teheresa May, aşırılığın ve terör planlamasının internet üzerinden yayılmasının önüne geçilmesi için uluslararası bir anlaşmayla siber dünyaya yönelik düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başbakan May, saldırının sadece İngiltere'ye değil, "özgür dünyaya" da yapıldığını belirtti. "İnternet içeriğinin ve sosyal medya
nın daha katı düzenlemesi" çağrısında bulunan May, bu konuda geçtiğimiz hafta da sosyal medya şirketlerinin kendi platformları üzerindeki aşırılık ve terör propagandasını engellemeye dönük adımlar atmasını istemişti. Üç saldırganın video paylaşım sitesi YouTube üzerinden radikalleştiğini belirten İngiliz medyası da, hükümetin siber güvenlik açısından bazı önlemler alması çağrısını yaptı.
İKİSİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, 3 saldırgandan 2'sinin kimliğini açıkladı. Bu kişilerin Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı Khuram Shazad Butt (27) ile Faslı veya Libyalı olduğu belirtilen Rachid Redouane (30) olduğu kaydedildi. Redouane'in ayrıca Rachid Elkhdar isimli ayrı bir kimlik de kullandığı belirtildi.
MI5 VE POLİS TANIYORDU
Açıklamada, "Butt, polis ve MI5 (iç istihbarat servisi) tarafından biliniyordu. Ancak saldırının planlandığına ve soruşturmaya buna göre öncelik verildiğine dair herhangi bir istihbarat bulunmuyordu. Kimliği açıklanan diğer kişi Rachid Redouane ise bilinmiyordu" ifadesine yer verildi. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili gözaltıların da sürdüğü belirtildi.
İNGİLİZLER ABD MEDYASINA ÖFKELİ
Londra'daki terör saldırısının
ardından İngiliz
medyası kurbanların
fotoğraflarını
yine hiç yayımlamadı.
ABD merkezli
New York
Times ve CNN
gibi kuruluşların
"İngilizler çöküntü
içinde", "İngilizler
korkudan sokağa
çıkamıyor" gibi
başlıklar atmasına
ise, hem İngiliz
halkı, hem de
İngiliz medyası
sert şekilde tepki
gösterdi.