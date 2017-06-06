Körfez krizin ardından Katar'a ilk ziyaret Umman'dan

Petrol ve doğalgaz zengini Körfez'de son yılların en büyük krizi patlak verdi. Önce Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, sonra Yemen, Maldivler ve Libya'da Tobruk yönetimi doğalgaz zengini Katar ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu. Sadece Suudi Arabistan ile sınırdaş olan Katar adeta karadan abluka altına alınırken gıda gibi temel ihtiyaçların deniz ve havayoluyla temin edilmesi gündeme geldi. Bu arada Suudi Saudi, BAE'li Etihad, Emirates ve FlyDubai gibi önde gelen havayolu şirketleri Katar'a yönelik uçuşları askıya aldı, BAE merkezli Etihad bugünden itibaren bu ülkeye uçuşlara son vereceğini açıkladı.

Katarlı diplomatların 2 gün, Katar vatandaşlarının 14 gün içinde ülkelerine dönmeleri istendi. Bu ülkeler ayrıca sınırlara ilaveten Katar uçaklarına hava sahalarını da kapattı. Katar'a yöneltilen suçlamalar arasında terör örgütlerini barındırarak teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapması ve İran'a yakın tutum sergilemesi yer aldı. Riyad yönetimi, karar gereği Suudi vatandaşlarının Katar'a seyahati ve ülkede sürekli oturumu ile Katarlı vatandaşların ülkeye gelmesi ve transit hava limanlarını kullanmasının yasaklandığını da kaydetti.

Öte yandan Katar'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Şii Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün sona erdiği de açıklandı. Koalisyon Komutanlığı açıklamasında, Uluslararası Koalisyon'un, "Yemen'de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı" Katar'ın koalisyondan çıkarılmasına karar verdiği kaydedildi.

KATAR'DAN SERT TEPKİ

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "haksız karardan üzüntü duyduklarını" belirtti. Al Sani, "Haksız uygulamalar var ve bunlar temeli olmayan iddialara ve suçlamalara dayanıyor" dedi, kararın vatandaşlarının normal hayatını sürdürmesine etki etmeyeceğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada ise kararın Katar üzerinde vesayet kurma isteği olduğu ifade edildi.

ÜLKELERİN KRİZE KARŞI İLK REAKSİYONLARI:

ABD: Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, krizin aşılması için yardımcı olmaya hazır olduklarını, Körfez İşbirliği Konseyi'nin birlik içinde olmasının önemli olduğunu söyledi. Pentagon ise ABD ordusunun Katar'dan yürüttüğü Afganistan, Irak ve Suriye'deki operasyonlarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.

RUSYA: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Körfez ülkelerinin tamamıyla diyalogdan yana. Temennimiz bu krizin bir an önce diplomatik yoldan çözülmesidir" dedi.

İRAN: Arap ülkeleri arasında çıkan krizde adı geçen İran, krizin aşılması için 'siyasi ve barışçıl metotlara yönelme' çağrısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, Dışişleri internet sitesinde taraflara 'açık ve doğrudan diyalog' önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

"GERİLİM DÜŞÜRÜLSÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerilim düşürülsün, diplomasi ve diyalog tercih edilsin." dedi.

Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede, Katar krizinin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler, Türk Akımı ve Suriye'deki çözüm süreci gündemdeydi.

10 SORUDA KATAR KRİZİ

UMMAN'DAN KATAR'A SÜRPRİZ ZİYARET

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ın, Katar'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan "diplomatik" kriz devam ederken Umman Sultanlığı'ndan Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, iki ülke dışişleri bakanlarının başkent Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları güçlendirme yolları ele alındı. Abdullah'ın Katar ziyareti, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Danışmanı ve Mekke Emiri Halid bin Faysal bin Abdulaziz'in Kuveyt ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, bu sabah "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

KUVEYT'TEN KATAR'A "ILIMLILIK" MESAJI!