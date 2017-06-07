Doğanın sesi radyosu

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Giriş Tarihi: 7.6.2017
Doğanın sesi radyosu

Şehir hayatının gürültüsünden bıkan bir girişimci Çekya’da orman sesi yayınlayan radyo kurdu. Radyoda, ormana gizlenen mikrofonla kaydedilen sesler İnternette 24 saat boyunca yayın yapan Slow Radio’da doğanın en yalın seslerini dinlemek mümkün. dinleniyor

Çekya'da bir internet radyosu, şehir hayatının karmaşasından, kalabalık yaşamın stresinden ve trafiğin stresinden kurtulmak isteyenler için rahatlatıcı bir alternatif tasarladı: Slow Radio isimli istasyon, ülkenin güneybatısındaki bir ormana mikrofon gizleyerek, doğal yaşamın en yalın seslerini dinleyicilerine aktarmaya başladı. 24 saat kesintisiz doğa yayını yapan radyonun mikrofonuna yansıyan kuş ötüşleri, kurbağa ve sincapların çıkardığı sesler dinleyicileri mest ederek tam not almayı başardı. İnternetten yayın yapan radyonun kurucularından Vaclav Nyvlt "En zor iş, mikrofonu gizleyeceğimiz yeri bulmaktı. Kuşların, ağaçların ve internetin olduğu hemen hemen her yerde insanlar, yollar, fabrikalar ya da trenler de oluyor" dedi. Aynı zamanda bir teknoloji yazarı olan Nyvlt "En sonunda kuş bilimcilerden yardım alarak, kendimize uygun bir ağaç bulabildik. En kaliteli mikrofonu, 100 metrelik bir kabloyla yayına hazır hale getirdik" dedi. Kimi zaman bin 600 kişinin aynı anda Slow Radio'yu dinlediğini kaydeden Nyvlt, meraklı dinleyicilerin yayına insan sesi sokmasına engel olmak için mikrofonun yerini sır gibi sakladıklarını da sözlerine ekledi.
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Doğanın sesi radyosu
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