Omurgasını iple düzelttiler

İngiltere'deyaşayan ve omurgasındaki eğrilik nedeniyle spor yaşamına ara veren hokey ve netball oyuncusu Ella Tomlinson (14) omurgasına bağlanan iple tedavi edilmeye başlandı. Elal Tomlinson, omurgasındaki eğrilik nedeniyle spor yaşamına ara vermişti. Ailesi 140 bin sterlin (635 bin TL) bularak kızın ABD'de ameliyat olmasını sağladı. Uzmanlar kızın omurgasını bir iple düzeltmeyi başardı. "Omurga gövdesi yöntemi" (vetebral body tethering-VBT) adlı metotta ip kızın omurgasına baştan başa destek oluyor.Operasyonda ipteki vidaların her biri bir omurgaya bağlanıyor ve bu sayede omurgadaki eğriliğin düzeltilmesi sağlanıyor. Martta operasyon geçiren Tomlinson'un sağlık durumunda operasyondan bu yana ciddi bir ilerleme olduğu belirtiliyor. Ella'nın omurgasındaki eğriliği 18 ay önce fark ettiklerini söyleyen baba Steve Tomlinson, "Ella bir gün merdivenlerden aşağıya indi ve omurgasının düz olmadığını fark ettik. Geçen yazın sonunda bu eğrilik oldukça fark edilebilir düzeydeydi" diye konuştu.