Putin'den kadınları kızdıracak benzetme

Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone ile kendisi hakkında hazırlamakta olduğu film için röportaj şeklinde sohbet eden Putin, ABD ile olası savaştan kadınlara, eşcinsellerden füze kalkanı hakkında görüşlerini açıkladı.

ABD'li yönetmene verdiği röportajın komik kısmi "Siz hiç yorulmuyor musunuz?" sorusu yöneltildiğinde alındı. Kadın olmadığını altını çizerek soruya yanıt veren Putin, "Benim izin günümü yok. Çünkü ben kadın değil, erkeğim. Dolayısıyla benim kötü günlerim yok. Bunu kadınları hor görmek için söylemiyorum. Bahsettiğim kötü günler kadınlara tabiat tarafından verilmiş" cevabını verdi.

MÜKEMMEL OLMAKTAN UZAKLAR

Ardından dünyayı ürküten ve güldürmekten çok uzak ABD ile Rusya arasında olası savaş konusuna değinen Putin, "Aramızda soğuk savaşı anımsatan durum sıcak savaşa dönüşürse bundan zaferle çıkan taraf olacağını düşünmüyorum. Bence böyle bir savaştan kimse sağ kurtulamaz. Günümüzde ABD'nin kurmakta olduğu füze kalkanı da mükemmel olmaktan çok uzak. Onları kurtaracağı şüpheli" dedi.

Röportajın devamında Putin'in ürkütücü sözleri ardından konuyu tekrar batıdaki güncel eşcinsel melesine çeken Oliver Stone "Sayın Putin. Bir denizaltına bulunduğunuzu farz edin. O denizaltının duş kabininde bir gay ile birlikte bulunsaydınız ne yapardınız?" sorusunu yöneltti. Sorudan hoşlanmadığı yüz ifadelerinden okunan Putin, "Onunla duşa zaten girmezdim ki. Neden değişik oryantasyondaki kişiyi tahrik edeyim. Üstelik hatırlatmak isterim. Ben judoda kara kuşak sahibiyim" yanıtını verdi.