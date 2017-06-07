Senegal, Katar'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 19:34
Senegal, Katar'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı

Senegal Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki büyükelçinin çağrıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in Doha Büyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığı belirtildi.

Birçok ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermesinin ardından Körfez bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, Senegal'in, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

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Senegal, Katar'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı
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