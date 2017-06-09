Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev İstanbul'da hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Enerji Bakanı Natik Aliyev, dün rahatsızlanarak kaldırıldığı İstanbul "Florence Nightingale" hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da tedavi gören Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev, geçen hafta rahatsızlanarak Azerbaycan'ın Merkezi Nefçiler Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Türkiye'ye götürülmüş ve tedavisi İstanbul'da devam ettirilmişti. Enerji bakanı Natig Aliyev, 23 Kasım 1947 yılında Bakü'de doğmuştu.

SOCAR'IN BAŞKANLIĞINI YAPMIŞTI

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan'ın devlet enerji kurumu SOCAR'ın başkanlığını yapmıştı.

2013 YILINDA ENERJİ BAKANLIĞI'NA GETİRİLMİŞTİ!



Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti.



Büyük çaplı enerji sözleşmeleri için yabancı şirketlerle yapılan müzakerelerde ülkesini temsil eden Aliyev, küresel petrol üretimi kısıntısı konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplantılarına da katılmıştı.

Cenazesi bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirileceği öğrenildi.