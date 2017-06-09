Korsan partide ölüme ihmalkârlık suçlaması

Ünlü Hollywood yıldızı Demi Moore (54), Temmuz 2015'te Los Angeles'taki kiralık evindeki bir partide havuza düşüp boğulan Edenilson Steven Valle'in ailesi tarafından ölümde ihmalkarlık nedeniyle sorumluluğu olmakla suçlanıyor. Valle'in ailesinin iki yıl önce açtığı davada, Los Angeles'in Beverly Hills bölgesinde bulunan lüks malikanenin sahibi olan Tree House Trust, partiyi düzenleyen Moore'in asistanı Lenny Hernandez ile Tree House Trust çalışanı Bessy Wong cinayetle suçlanmış, olay günü evde olmayan Moore dava kapsamında bırakılmıştı. Ancak mayıs ayında Moore'un da şikayet dosyasına eklendiği ve 21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi. Valle'ın babası Jorge ve annesi Maria Valle, "aşırı derin" bulunan havuzun önüne derinliği belirten güvenlik işaretleri koymayarak Moore'u ihmalde bulunduğunu ve bu ihmalin oğullarının ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Valle ailesi, ayrıca havuzun kenarında dekoratif taşlar bulunduğunu, bunun tehlike oluşturduğunu ve havuzun sıcaklığının da çok yüksek olduğunu ileri sürdü. Eski asistanı Lenny Hernandez, Moore evde yokken izinsiz bir parti düzenlemiş ve Valle bu parti sonrasında havuzda ölü bulunmuştu. Avukatıysa Moore'un Valle'in evde "izinsiz" bulunduğunu ve ölümünden sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Duruşma dosyasına olay gecesi partiye evsahiplilği yapan kişilerin alkol servis ederek katılımcıların hayatını tehlikeye attığı bilgisi de eklendi.