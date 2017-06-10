Rus komutandan flaş ve açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 01:44
Rus komutandan flaş DEAŞ ve YPG açıklaması!

'nın 'deki birliklerinin komutanı Orgeneral , terör örgütü /'nin 'ın çatışmadan 'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, "ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği /'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Güçleri (), Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle (çatışmadan 'dan çekilmeleri için) anlaşma yapıyor." dedi.

Surovikin, DEAŞ militanlarının bu anlaşma gereği kontrol ettikleri noktalardan başka bölgelere çekildiklerine işaret ederek bazı basın kuruluşlarının ise dünya kamuoyunu yanıltarak Rakka'da DEAŞ ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yaptığını söyledi.

Rakka'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Surovikin, "Güvenilir verilere göre, DEAŞ militanları haziran başında PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka'nın 19 kilometre güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam'ı çatışmadan bırakarak Palmira'ya doğru çekildi." ifadelerini kullandı.

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Rus komutandan flaş DEAŞ ve YPG açıklaması!
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