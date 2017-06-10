Samsung'a hırsızlık şoku

6 yıl önce engelli programı kapsamında işe aldığı personelin gün gün çalıştığı firmaya darbe vurduğu anlaşıldı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE FARK EDİLMEDEN...

Samsung'un Suwon merkezinde görev yapan Lee isimli bir çalışan, 800 bin dolar olan borcunu firmadan çaldığı telefonlarla kapatmayı planladı. 2014 yılında merkezden tekerlekli sandalye yardımı ile fark edilmeden akıllı telefon çalan Lee, kısa sürede yaptığı borçtan kurtulmayı düşünüyordu.

Çalmaya başladığı andan itibaren toplanda 8.474 akıllı cihazı merkezden dışarı çıkararak ikinci elcilere satan Samsung çalışanı, yaptığı satışlardan sonda borcunun 711 bin dolarlık kısmını yakalanmadan kapattı.

TELEFONLAR VİETNAM'A GİDİNCE YAKAYI ELE VERDİ

Firmada henüz satışa çıkmamış, geliştiricilerin üzerinde çalışması için tasarlanan akıllı telefonların bulunduğu bölümde çalışan Lee, Samsung'un satış için üretmediği cihazların Vietham'a ulaştığını fark etmesi ile yakayı ele verdi. Teknoloji devinin şikayeti üzerine araştırma yapan polis, cihazların Lee tarafından satıldığını tespit etti.

2 YIL BOYUNCA DEVAMLI TELEFON ÇALDI

2 yıl boyunca devamlı telefon çalarak borcunu nerede ise kapatma noktasına getiren Lee, amacına ulaşamadan fark edilerek yakalandı. Şimdi ise söz konusu olaydan ötürü ne ceza alacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.