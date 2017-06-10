Theresa May’in kumarı ters tepti

İngiltere
'nin 19 Haziran'da başlayacak Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) müzakarelerinde "halkın desteğini tam anlamıyla almak" üzere perşembe günü erken genel seçime giden Başbakanı Theresa May
ve Muhafazakar Parti lideri, resmi seçim sonuçlarına göre tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilinin gerisinde kalarak hezimete uğradı. Buna rağmen birinci parti çıkarak hükümeti kurmak için dün Kraliçe 2'nci Elizabeth'ten yetki alan May, 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisi'nin desteği ile hükümet kuracağını açıkladı. Oylarını 232'den 261'e çıkaran İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn başta olmak üzere, seçimleri üçüncü sırada tamamlayan İskoç Ulusal Partisi SNP ve dördüncü Liberal Demokrat Parti'nin liderleri Başbakan May'i istifaya çağırdı. Seçimlerde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Paul Nuttall ise istifa etti.
Daily Mail gazetesi, İşçi Partisi'nin de büyük bir çıkış yapmasının ülkeyi "uçurumun kenarına" getirdiğini savunarak, Brexit müzakerelerinin de tehlikeye girdiği yorumunu yaptı.