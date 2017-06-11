İran uluslararası sulara savaş gemisi gönderdi

Tasnim haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin lojistik destek gemisi Buşehr ile Elborz kruvazöründen oluşan 47'nci Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.
Haberde, gemilerin Nisan ayında gönderilen 46'ncı Filo'nun dönüşü üzerine sevk edildiği belirtildi.
Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.
Son yıllarda, İran deniz kuvvetleri deniz yollarının güvenliğini sağlamak, korsanlara karşı ticaret gemileri ve petrol tankerlerini korumak için uluslararası sularda varlıklarını artırıyor