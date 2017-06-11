İran uluslararası sulara savaş gemisi gönderdi

Giriş Tarihi: 11.6.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 16:49
İran uluslararası sulara savaş gemisi gönderdi

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne iki adet savaş gemisi gönderdi. İran 46'ıncı filonun dönüşü sebebiyle 47'inci filoyu körfeze gönderdiklerini açıkladı. İran'ın son zamanlarda uluslararası sularda varlığının arttığı belirtiliyor.

Tasnim haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin lojistik destek gemisi Buşehr ile Elborz kruvazöründen oluşan 47'nci Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.

Haberde, gemilerin Nisan ayında gönderilen 46'ncı Filo'nun dönüşü üzerine sevk edildiği belirtildi.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

Son yıllarda, İran deniz kuvvetleri deniz yollarının güvenliğini sağlamak, korsanlara karşı ticaret gemileri ve petrol tankerlerini korumak için uluslararası sularda varlıklarını artırıyor

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İran uluslararası sulara savaş gemisi gönderdi
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