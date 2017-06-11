Katar Petroleum, petrol üretim ve ihrcatında hız kesmedi

Katar Petroleum Şirketi (QP), bazı Arap ülkeleriyle yaşanan krize rağmen üretim ve ihracat faaliyetlerinin tüm tesislerde normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.



QP Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz kaynağı olan şirketin bazı Arap ülkeleriyle yaşanan krizden etkilenmediğini ve üretim ile ihracata kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Şirket çalışanları ile uluslararası ortakların kriz kaynaklı zorlukları aza indirgemek için oynadığı rolü öven Kaabi, doğalgaz müşterilerine enerji tedarikine devam edileceği garantisi verdi.



Katar, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere 27 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. Katar, dünyadaki doğalgaz tüketiminin yüzde 30'luk kısmını karşılıyor.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.