"ABD DEAŞ'ın kaçmasına göz yumacak"

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu Başkanı Hişam el - Mustafa, ABD öncülüğünde başlatılan Rakka operasyonuna ilişkin, "Rakka operasyonu ile DEAŞ militanlarının o bölgeden kaçmasına ve uzaklaşmasına göz yumacaklar farklı alanlarda ve farklı bölgelerde yine aynı güçler onları kullanacaktır." dedi.

Mustafa, Şanlıurfa'da bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin simge kentlerinden birisi olan Rakka'nın terör örgütlerinden temizlenmesini istediklerini ancak ABD öncülüğünde başlatılan "Rakka Operasyonu"nun bu beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Yaklaşık 200 bin civarında nüfusu bulunan Rakka'da 4 bine yakın DEAŞ üyesinin bulunduğunun tahmin edildiğini ifade eden Mustafa, Suriye'deki savaşın bölge halklarının yeniden eski topraklarına kavuşuncaya kadar süreceğine inandığını aktardı.

Mustafa, Rakka'daki operasyonun DEAŞ'ın kendiliğinden çekilmesi ve uzaklaşmasıyla sona ereceğini düşündüğünü bildirdi.

Operasyonda bölgedeki DEAŞ unsurlarının kaçmasına da göz yumulacağını savunan Mustafa, şöyle devam etti:

"Şu an yapılan bombardımanda DEAŞ ölmüyor, öldürülmüyor, ölen yine halktır. Savaşacak olan hangi DEAŞ diye sorduğumuz zaman karşımıza oranın yerleşik halkı çıkıyor, savaşıp ölecekler. Rakka operasyonu ile DEAŞ militanlarının o bölgeden kaçmasına ve uzaklaşmasına göz yumacaklar farklı alanlarda ve farklı bölgelerde yine aynı güçler onları kullanacaktır."

"PKK/PYD'YE EN BÜYÜK DESTEK ABD'DEN"

Suriye genelinde varlığını sürdüren PYD/PKK'nın en büyük destekçisinin ABD olduğunu belirten Mustafa, "PKK/PYD'ye en büyük desteği sağlayan ABD'dir. Yine ABD öncülüğündeki desteklerle de ABD'nin Ortadoğu Projesini gerçekleştiren esas ayağını oluşturan PYD'dir. Koalisyon savaş uçakları vurmamış olsaydı oranın gerçek sahipleri PYD'yi 24 saat içerisinde sınır dışı ederdi. Şu an orada onların tutulmasının en büyük sebeplerinden biri Amerika'nın uçaklarının halkı bombardımana tutmasıdır. Haseke ve Rakka civarı yüzde 80 Arap olan bir bölgedir." ifadesini kullandı.

"PYD/PKK BİR PAÇAVRA"

Mustafa, ABD güçleri tarafından Suriye'deki PYD/PKK unsurlarının kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"PYD/PKK'nın bir paçavra olduğunu düşünüyorum. ABD onları kullanıp işleri bittiği zaman kenara atacak. Burada Amerika'nın onlarla işbirliğinin uzun olduğunu düşünmüyorum. ABD Suriye halkının Suriye'ye hakim olmasından korktuğu için onları kullanıyor. Suriye parçalanırsa onlarla işleri bitmiş olur. Bu sene sonunda ABD'nin PYD ile olan işlerinin biteceğini düşünüyorum."