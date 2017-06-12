Körfez'de karşılıklı yumuşama

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in teröre destek vermekle suçladıkları Katar'a yönelik abluka kararı almalarıyla başlayan krizi çözme çabaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el- Ahmed, krizin çözümünde arabulucu olma amacıyla Suudi Arabistan'da Kral Selman, Katar'da Emir Şeyh Temim el Tani'yle görüşmüştü. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el Halid el Sabah, dün bir açıklamada bulunarak çözüm çabalarının devam ettiğini vurguladı. El Sabah, Katar'ın diğer Körfez ülkelerine mesajını paylaşırken "Kuveyt, Katar'daki kardeşlerinin Köfez'deki diğer kardeş ülkelerin kaygılarını dinlemeye istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmaya hazır olduğunu teyit ediyor" dedi.

LİSTE SONRASI

Gazete Habertürk'ün haberine göre El Sabah, iyi niyetle çabalarını sürdürüp krizin nedenlerinin köküne inerek kardeşler arasındaki ihtilafa çözüm üretme çabalarını terk etmeyeceğini belirterek "Anlaşmazlıkların Körfez çerçevesinde çözülmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

KARŞILIKLI YUMUŞAMA

Öte yandan yaptırımların hafifletilmesine yönelik bazı çift taraflı adımlar da atıldı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda bu ailelere yardım sağlanması emrini verdi. Kral Selman'ın bu talimatının ardından Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de benzeri tedbirlerin alınması için harekete geçtiklerini duyurdu. Buna karşılık Katar da kendisine yaptırım kararı alarak vatadaşlarını sınırdışı etme kararı veren

Körfez ülkelerinin vatandaşlarının sınırdışı edilmeyeceklerini ve ülkede kalmaya devam edebileceklerini açıkladı.

MESCİD-İ HARAM'A GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Kriz devam ederken Suudi yetkililerin Mekke'de Katar vatandaşlarının Mescid- i Haram'a girmesini engelledikleri iddia edildi. Doha merkezli El Şark Gazetesi'nin haberine göre, Katar İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ali bin Smeyk el Marri Mekke'den kendilerine ulaşan bu yöndeki şikâyetler üzerine bir açıklamada bulunarak "engellemenin dini özgürlüklere aykırı" olduğunu belirterek kınadı.

ABD'YE HAMAS CEVABI: BİZE GÖRE DİRENİŞ ÖRGÜTÜ

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman al Sani, Körfez üçlüsünü Katar'ın Gazze'deki HAMAS yönetimine desteğini kesmesi için destekleyen ABD'ye cevap verdi. Al Sani, "HAMAS, ABD'ye göre terör hareketi ama tüm Arap ülkeleri onu meşru bir direniş hareketi olarak kabul ediyor" ifadesini kullandı.

SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar ve Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Gabriel, "Gerginliğin savaşa yol açma ihtimali var. Körfezdeki komşu ve müttefik ülkelerin durumu çarpıcı" dedi. Gabriel, bu hafta Suudi, Katarlı ve Türk mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerinde, ayrıca İranlı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde de bu endişelerini dile getirdiğini belirtti.

İRAN'DAN KATAR'A 5 UÇAK GIDA

Türkiye'nin Katar'a gıda yardımı göndermesinin ardından İran da Katar'a gıda malzemelerinin bulunduğu 5 uçak gönderdi. İran Havayolları Sözcüsü Shahrokh Noushabadi, konuya ilişkin açıklamasında yaklaşık 90 tonluk gıda yardımının başkent Doha'ya gönderildiğini ifade etti. Noushabadi, "Şu ana kadar, meyve sebze gibi yiyeceklerin bulunduğu 5 uçak Doha'ya gönderildi. Her bir uçak 90 ton yiyecek taşıyor. Bir diğer uçak da bugün gönderilecek" dedi. Noushabadi, Katar'dan talep olması halinde yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi. Bu arada, 350 tonluk gıdanın bulunduğu üç geminin de Katar'a gitmek üzere İran limanından ayrıldığı belirtildi.

KATAR TİCARET ODASI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ