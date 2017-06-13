BM'den kritik Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Gıda Programı'na (WFP) yeni fon aktarılmazsa temmuz ayında Gazze ve Batı Şeria'da 150 bin kişiye gıda yardımını askıya almak zorunda kalabileceğini açıkladı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, WFP'nin Gazze ve Batı Şeria'da üç ay boyunca gıda yardımını sürdürebilmesi için 6,6 milyon dolar fona ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yeni fon aktarılmazsa örgütün temmuz ayında Gazze ve Batı Şeria'da 150 bin kişiye gıda yardımını askıya almak zorunda kalabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunun da günlük 3 dolar ile geçinmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi aileleri zor durumda bırakacağı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de uzun süredir yaşanan elektrik krizine de değinildi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise Gazze halkına nisan ayından bu yana günde sadece 4 saat elektrik verildiğini belirterek, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulunmuştu.