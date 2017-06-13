Dişlerini eşinin bileğine geçirdi! Akılalmaz sebep...

Hindistan'ın Bihar eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Zehirli bir yılan tarafından ısırılan bir adam, eşiyle beraber ölmek istediği için eşini ısırarak zehirlemeye çalıştı. Gulf News'in haberine göre, talihsiz adam hayatını kaybederken, ısırdığı eşi doktorlar tarafından kurtarıldı.

Birsingpur isimli köyde yaşayan Shankar Rai, gece uyurken bir yılan tarafından ısırıldı. Uyandığında kendini kötü hisseden Shankar, durumu önce eşiyle paylaştı. Eşine, onu çok sevdiğini ve bu dünyadan beraber ayrılmak istediğini söyleyen Shankar Rai, dişlerini eşinin bileğine geçirdi. Sonrasında Shankar Rai ve eşi Amiri Devi bilincini kaybetti.

Bulunduktan sonra hızlıca hastaneye kaldırılan çiftten yılanın ısırdığı Shankar Rai hastanede hayatını kaybederken, eşi zamanında müdahale sayesinde kurtarıldı.

Olayla ilgili konuşan eş Amiri Devi, "Beni çok sevdiğini ve beraber ölmek istediğini söyledi. Sonrasında bileğimden tutarak, ısırdı. Ben de bunu yapmasına izin verdim." ifadelerini kullandı.