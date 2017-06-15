ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

ABD'nin California eyaletinde bir kargo firmasının deposunda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, saldırganla birlikte 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD medyasının San Francisco Polis Şefi Yardımcısı Mikail Ali'ye dayandırdığı bilgilere göre, San Francisco'nun Potrero Hill bölgesindeki 4 katlı UPS deposunda bir kişi içeride bulunanlara ateş açtı.

Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganla birlikte en az 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

San Francisco General Hospital yetkilileri birden fazla sayıda yaralının hastaneye intikal ettiğini duyurdu ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Polis, binada kontrollerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşları güvenli yerlerde beklemeleri konusunda uyardı.

Bu sabah ayrıca Virginia eyaletinin Alexandria kentinde düzenlenen silahlı saldırıda da biri ABD Kongre üyesi 5 kişi yaralanmıştı.

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