BM'den Ukrayna uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmalar nedeniyle en az 750 bin çocuğunun temiz içme suyuna erişiminin kesilebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşıladığı altyapının çatışmalardan zarar gördüğü belirtildi.

Yaklaşık 400 bin kişinin bu hafta su arıtma tesisleri zarar gördüğü için suya erişimin olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmalar nedeniyle en az 750 bin çocuğun temiz içme suyuna erişimi kesilebilir." ifadesine yer verildi.

Temiz içme suyundan mahrum kalan çocukların ishal gibi su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin olduğu ifade edilen açıklamada, çatışmanın tüm taraflarına acilen zarar gören su kaynaklarının onarılması ve hayati önem taşıyan sivil altyapılara yönelik bombardımanı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.