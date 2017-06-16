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Son dakika: Eski Başbakanı öldü!

Giriş Tarihi: 16.6.2017 18:37 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 18:37
Son dakika: Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl öldü!

'nın yeniden birleşmesinin mimarı 87 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Bild gazetesi son dakika koduyla duyurdu.

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Son dakika: Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl öldü!
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