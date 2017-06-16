Son dakika: Rusya'dan sürpriz Katar adımı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Sultan Ahmed el-Cabir'in, Moskova'da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi değerlendirdikleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, kısa bir ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan el-Cabir ile görüştü.

Lavrov ve el-Cabir, Rusya-BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Sergey Lavrov görüşmede, Rusya'nın tutumunun mevcut görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi şeklinde olduğunun altını çizdi.

El-Cabir'in ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la da görüştüğü belirtildi.

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