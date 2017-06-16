Türkiye’den Körfez ülkelerine 3 mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kriz Ramazan Bayramı'na kadar çözülmeli" demesi üzerine bazı Arap ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması için çözüm çabaları arttı. Erdoğan'ın talimatı ile çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile beraber Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim el Sani ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim ile görüştü. Ziyaretinde Türkiye'nin Katar'a desteğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölge ülkelerine aynı mesafede olduğunu belirterek, bunun doğruları söylemeye engel olmadığını belirtti.



ARABULUCULUK SÜRSÜN

Dün Kuveyt'e geçen Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile görüştü. Görüşmede hem Çavuşoğlu hem de el-Sabah, çözüm için tüm taraflarının taleplerini Kuveyt'e bildirmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, muhataplarına "Katar'ı izole etmeyin, halkları cezalandırmayın, diplomatik çözüme ağırlık verin" mesajını verdi.



SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜ OLMALI

Çavuşoğlu, dün Ankara'da ağırladığı Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da Katar krizine değinerek, "Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz hem tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz ve sorunun çözümüne de katkı sağlamaya çalışıyoruz. İslam dünyasında önemli bir ülke olan Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözümünde öncü olmasını bekliyoruz" dedi. Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak bugün Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Çavuşoğlu, Erdoğan'dan Kral Selman'a önemli bir mesaj iletecek. Çavuşoğlu görüşmede, Kral Selman'a, Suudi Arabistan'ın bölgedeki 'büyük abi' olarak inisiyatif alması gerektiğini söylemesi bekleniyor.



'KÖRFEZ'DE AYRIMCILIK YAPMAYIZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Körfez krizi hakkında "Bizim Körfez ülkeleri arasında ayrım yapmamız söz konusu değil. Bu bizim çıkarımıza da olmaz" dedi.



ANKARA ARABULUCULUK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Çavuşoğlu'nun Katar krizinin giderilmesi amacıyla Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretler, "Türkiye, Körfez krizine son vermeyi amaçlayan arabuluculuk çalışmalarına hız verdi" şeklinde yorumlandı. El Cezire kanalı Türkiye'nin Katar'a desteğini "yüksek sesle" dile getirdiğini vurguladı. Reuters, AFP ve Xinhua gibi ajanslar da Çavuşoğlu'nun ziyaretlerini okurlarına duyurdu.



TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman el Sani, "Türk yönetiminin ve kardeş Türk halkının yanımızda yer alan adil duruşunu takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'de bulunan Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, "İçinde bulunduğumuz durumda sadece cesur tutumlu Erdoğan'ı takdir edebiliyorum" dedi.